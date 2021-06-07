اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الاثنين 7-6-2021

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:23 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 7-6-2021 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 7-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، ومسجلا  فى البنك الأهلى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل 18.97 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى cib 18.99 جنيه للشراء، و19.15جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

19.02 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.97 جنيه للشراء .

19.13 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.98 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.01 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.99 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

19.02 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.96 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.


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