اليوم السابع
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حبس 3 متهمين أوهموا موظفا بتحويل مبلغ مالى بحوزته للدولار لسرقته بالجيزة

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:41 م
حبس 3 متهمين أوهموا موظفا بتحويل مبلغ مالى بحوزته للدولار لسرقته بالجيزة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمحاولة سرقة مبلغ مالى من موظف بعدما أقنعوه بتحويل مبلغ مالى بحوزته للعملة الأجنبية من فئة الدولار، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استدرجوا المجني عليه بحجة تحويل المبلغ الذي بحوزته لفئة الدولار، وحاولوا سرقة المبلغ المالى الذي بحوزته والبالغ 200 ألف جنيه، إلا أنه كشف أمرهم وحدثت بينهم مشاجرة، دفعت المجني عليه لإبلاغ أجهزة الأمن القريبة من مكان الواقعة واتهمهم بالشروع في سرقته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد محاولة 3 أشخاص سرقة مبلغ مالي من موظف بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن المتهمين استدرجوه بحجة استبدال المبلغ لفئة الدولار، وحاولوا سرقته وعليه تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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