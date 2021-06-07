اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على تفاصيل تطوير مصانع الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية.. فيديو

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:00 م
تعرف على تفاصيل تطوير مصانع الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية.. فيديو المهندس أسامة مهدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم طرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى لتقييم الحالة الفنية لمصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية، لافتا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تمت دعوة مكتبين عالميين من أمريكا وإيطاليا، لتقديم عروضها للتطوير مع وضع قواعد للتقييم.

وذكر أسامة مهدى أنه من المتوقع استلام العروض منتصف أغسطس المقبل، تمهيدا للبدء في أعمال إجراء مناقصة ثانية، لتطوير الشركة وتحديد القيمة المالية لتطوير، ولا سيما أن الشركة باتت محاطة بالمناطق السكنية، مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات لخفض الانبعاثات وفق المعايير الدولية لحفاظ على السكان والبيئة المحيطة.

 

أضاف إنه سيتم بحث وتطوير المصانع الأربعة في الشركة خاصة وحدة حامض النيريتك ومصنع النترات مع خفض معدلات استهلاك الطاقة حيث كان يتم استهلاك من 45 الى 47 مليون وحدة حرارية في إنتاج كل طن سماد، في حين أن المعدل العالمى يبلغ فقط 26 مليون وحدة ، لافتا إننا لكى نصل لهذا الرقم سنحتاج لاستثمارات كبيرة، لكن يمكن خفض الاستهلاك ل 30 مليون وحدة أو 31 مليون وحدة على غرار الشركات المصرية وهذا يتناسب مع حجم الانفاق والاستثمار المطلوب .

 

وفيما يتعلق بشركة النصر للأسمدة، أشار إلى إنه سيتم دعوة مكتب خبرة عالمى لتقييم حالتها الفنية، تمهيدا لتطويرها حيث إنه من المهم ان يكون التطوير في محلى وليس مجتزئا حتى يكون مجديا  ، لافتا أن الوضع الحالي لشركة كيما في تحسن كبير، وتم القضاء على بعض الأعطال الفنية، حيث تعمل بالشركة بانتظام، وبالتالي من المتوقع أن تحقق أرباحا خلال الفترة المقبلة.


تطوير مصانع الأسمدة

تطوير مصانع كيما

الدلتا للاسمدة

النصر للاسمدة بالسويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"القابضة الكيماوية": خاطبنا الشركات العالمية لتطوير مصانع الدلتا للأسمدة

الأحد، 30 مايو 2021 07:26 م

القابضة الكيماوية تطرح مناقصة عالمية لتقييم الدلتا للأسمدة قبل تطويرها

الجمعة، 21 مايو 2021 12:00 ص

القابضة الكيماوية تعيد تشكيل مجلس إدارة الدلتا للأسمدة وتدرس تطويرها بربع مليار دولار

الثلاثاء، 11 مايو 2021 08:00 ص

انتعاش الصناعات المغذية للسكك الحديدية تزامنا مع خطة الحكومة للتوسع فى خطوط القطارات وربط شرق البلاد بغربها.. جمال هيكل: يزيد قدراتنا اللوجستية.. والقابضة الكيماوية: بناء مصنعين جديدين بالاتفاق مع وزارة النقل

الأحد، 18 أبريل 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة