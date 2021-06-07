اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 يونيو 2021 05:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

اليوم العالمى لسلامة الأغذية.. كيف تتخلص من السموم الطبيعية الموجودة فى طعامك؟

الإثنين، 07 يونيو 2021 09:00 ص
اليوم العالمى لسلامة الأغذية.. كيف تتخلص من السموم الطبيعية الموجودة فى طعامك؟ اليوم العالمى لسلامة الأغذية
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 من يونيو من كل عام، وتعني سلامة الغذاء التركيز على الأساليب التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الفيروسات الضارة والبكتيريا، ويجب الانتباه إلى طرق سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية وكشفها ومعالجتها، وتحتوي العديد من الأطعمة على سموم كمادة كيميائية طبيعية نذكر أبرزها في هذا التقرير، وفقا لما نشر بموقع boldsky.

السموم الطبيعية الموجودة في الطعام
 

السموم الحيوية المائية

هي في الأساس عوالق نباتية أو طحالب ضارة توجد في المحيطات، وتشير إحدى الدراسات إلى أنه من بين الآلاف من أنواع الطحالب الدقيقة الموجودة في الطبيعة، تحتوى الطحالب على سموم طبيعية يمكن أن تؤدي إلى موت البشر والحيوانات، كما يحتوي المحار على سموم مائية لأنه يتغذى على الطحالب.

البطاطس
البطاطس

ليكتين

 

عبارة عن بروتينات ملازمة للكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة مثل الحبوب والفاصوليا والبطاطس والحبوب الكاملة والمكسرات، وهى مصدر للألياف والبروتينات وفيتامين ب، ومن المعروف أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

الزئبق

 تحتوي بعض الأسماك الكبيرة مثل سمك القرش على كمية كبيرة من الزئبق، يمكن أن يؤدي تناول هذه الأسماك بكميات كبيرة إلى زيادة مخاطر التسمم ويسبب حالات متعلقة بالجهاز العصبي المركزي والرئتين والكليتين.

كيف تقلل من المخاطر الصحية من السموم الطبيعية؟

- إذا كانت السموم موجودة في البذور أو القشور أو البراعم، فمن الأفضل إزالة البذور وتقشير الجلد وغلي البراعم في الماء المملح لتقليل محتوى السموم.

- إذا كنت حاملاً قومى بإزالة أي جزء أخضر أو تالف من الأطعمة، وخاصة البطاطس.

- لا بد من نقع الأطعمة مثل الفاصوليا لمدة خمس ساعات على الأقل، قبل الطهي لإزالة الليكتين.

الفاصوليا
الفاصوليا

- تخلص من الأطعمة التالفة أو التي تغير لونها أو التي تظهر عليها علامات الفطريات.

- تجنب استخدام الأطعمة ذات المذاق المر ، والرائحة الكريهة والتى لا تبدو طازجة.

السموم الأخرى في الطعام

الكومارين:

مادة كيميائية عضوية عطرية توجد في أطعمة مثل القرفة ، فول التونكا ، الشاي الأخضر والجزر.

الهيبوجليسين :

هو حمض أميني موجود في عبض أنواع الفاكهة ويمكن أن يؤدي إلى القيء والإسهال.


اليوم العالمي لسلامة الأغذية

السموم الطبيعية

السموم الحيوية المائية

الزئبق

المخاطر الصحية من السموم الطبيعية

فوائد الفاصوليا

فوائد البطاطس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سموم طبيعية ولكنها قاتلة.. موجودة بالمشروم وبعض الأسماك وبراعم البطاطس

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:30 م

البطاطس والفاصوليا والليمون فيها سم قاتل.. الصحة العالمية: سموم اللكتينات بالفاصوليا الجافة ويتم إزالتها بالنقع والغليان.. السولانينات والشاكونين في البطاطس فاحذروا براعمها.. والصحة: علينا التأكد من مصدر الغذاء

الخميس، 09 يناير 2020 08:00 م

طرق طبيعية لتخليص الجسم وتنقيته من السموم.. اعرفها

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 10:30 م

5 طرق طبيعية لطرد السموم والجراثيم من الجسم

الجمعة، 16 أغسطس 2019 01:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة