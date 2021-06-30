صعود 14 قطاعًا بالبورصة بآخر جلسات يونيو على رأسها مواد البناء بنسبة 6.5%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 6.47%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.82%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.37%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.13%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.67%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.63%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.39%، 0.34%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.91%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.94%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 358 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 8.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 432.4 ألف جنيه، 749 ألف جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.3 مليون جنيه، 416.4 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12813 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.