أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-6-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سماد مصر (ايجيفرت)، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، الملتقى العربي للاستثثمارات، جنوب الوادي للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أسمنت سيناء، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية-باكين. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سماد مصر (ايجيفرت)، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، الملتقى العربي للاستثثمارات، جنوب الوادي للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أسمنت سيناء، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفتسمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة للصوامع والتخزين، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 358 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 8.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 432.4 ألف جنيه، 749 ألف جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.3 مليون جنيه، 416.4 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12813 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 35.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 52.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 30.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 14.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.85%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 36.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.98%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 33.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.49%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 14.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 57.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%.