7 عادات شائعة تؤدى لزيادة الوزن.. تجنب المشروبات الغازية والوجبات السريعة

نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة مما يؤثر على حياتهم وصحتهم ويعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأبرزها مرض الضغط والسكر، وهنا لا بد من اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة.

أخطاء تؤدى لزيادة الوزن

وحسب ما ذكره موقع medicoverhospitals هناك أخطاء تؤدى لزيادة الوزن ومنها:

1: الإكثار من تناول الوجبات السريعة والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون تزيد من وزن الجسم وتراكم الدهون مما يؤثر على الصحة.

2:عدم ممارسة التمارين الرياضية يزيد من وزن الجسم ويعرضك للسمنة المفرطة لذلك يجب عليك الحركة وممارسة الرياضة باستمرار.

3:المشروبات الغازية تحتوى على نسبة عالية من السكريات التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم لذلك ينصح بتجنبها واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه والخضروات.

4:تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبة الواحدة يزيد من وزن الجسم وينصح بتناول خمس وجبات فى اليوم ولكن بكميات قليلة جدا وخالية من الدهون والسكريات العالية.

5:الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالسكريات مثل "المانجو، العنب، التين"، حيث تحتوى هذه الفواكه على كمية عالية من السكريات التى تزيد من وزن الجسم وتراكم الدهون به.

6: الإفراط فى النوم يؤثر على وزنك وصحتك ، لذا ينصح دائما بالنوم بعدد ساعات كافية لا تزيد عن 8 ساعات ولا تقل عن 6 ساعات ولكن أكثر من ذلك قد يسبب السمنة.

7:السهر لفترات طويلة أمام شاشات التلفزيون والموبايل يشجعك على تناول الطعام بكميات كبيرة دون أن تشعر مما يسبب زيادة الوزن.