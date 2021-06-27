اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 10:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

يمكن تطعيم الحوامل بلقاح سبوتنيك v الروسى عندما تفوق الفوائد المخاطر

الأحد، 27 يونيو 2021 08:41 م
يمكن تطعيم الحوامل بلقاح سبوتنيك v الروسى عندما تفوق الفوائد المخاطر تطعيم الحوامل بلقاح سبوتنيك الروسى
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وكالة تاس الروسية، عن أنه يمكن تطعيم النساء الحوامل بلقاحSputnik V  إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، تشير التعليمات أيضًا إلى أنه لا يمكن استخدام سبوتنيكSputnik V  أثناء الرضاعة الطبيعية.

يمكن تلقيح النساء الحوامل بلقاح Sputnik V لفيروس كورونا فقط عندما تفوق الفوائد التي تجنيها الأم المخاطر على الجنين، وفقًا للتعليمات المحدثة للقاح.

وأضاف الموقع: لا توجد خبرة في الاستخدام السريري للقاح سبوتنيك V أثناء الحمل، ولكن أثناء البحث عن السمية الإنجابية على الحيوانات، لم يكن هناك أي تأثير سلبي على مسار الحمل وتطور الأجنة في الأنواع الأنثوية وعلى تطورها قبل الولادة. وأشارت الوكالة إلى أنه يجب استخدام لقاح سبوتنيك الروسى أثناء الحمل فقط عندما تفوق الفوائد المتوقعة للأم المخاطر المحتملة على الجنين كما تقول الأبحاث.

تشير التوصيات أيضًا إلى أنه لا يمكن استخدام لقاح سبوتنيك  Sputnik Vأثناء الرضاعة الطبيعية.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أنه مع الأخذ في الاعتبار النتائج الإيجابية لتجارب السلامة قبل السريرية للقاح والبيانات المتراكمة حول سلامته وكفاءته خلال تجارب ما بعد التسجيل، قرر الخبراء السماح باستخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V بين النساء الحوامل.

وأوضح الوزير، إن هذا يسمح للحوامل المعرضات لخطر الإصابة بأعراض المرض الشديدة بفيروس كورونا بالحصول على التطعيم.


لقاح سبوتنيك

اللقاح الروسى

كورونا

فيروس كورونا

الحوامل

الرضاعة الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

FDA تضيف تحذيرًا عن التهاب القلب النادر للقاحى فايزر وموديرنا

الخميس، 24 يونيو 2021 05:32 م

الصحة العالمية: نرحب بنقل تكنولوجيا إنتاج لقاحات كورونا لمصر..رنا الحجة: 5% نسبة عدوى الملقحين.. الصحة السعودية: اعتمدنا 4 لقاحات لكورونا للقادمين للمملكة.. وممنوع الحج لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل هذا العام

الخميس، 24 يونيو 2021 04:00 م

الصحة العالمية: نرحب بنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات كورونا فى مصر

الخميس، 24 يونيو 2021 01:33 م

الصحة العالمية: لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA فعالة ضد متحور دلتا

الخميس، 24 يونيو 2021 01:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة