اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين الأوائل بالمرحلة الثانوية العامة بالكويت

الأحد، 27 يونيو 2021 06:40 م
وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين الأوائل بالمرحلة الثانوية العامة بالكويت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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بعثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببرقية تهنئة للطلبة المصريين الدارسين بدولة الكويت الشقيق، لحصولهم ‏على المراكز الأولى فى نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2021؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز العشرة الأولى فى ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية فى كل التخصصات.‏

 

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة: "اننا نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين بالكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمى كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى فى الثانوية العامة الكويت من القسم العلمى بنين وبنات وكذلك القسم الأدبى والقسم الديني"، ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقى لنجاحات المصريين فى ‏مختلف دول العالم فى العديد من المجالات.‏

 

وقالت الوزيرة، أن النشء المصرى يؤكد دائما أن إعلاء قيمة وراية وطنه مترسخة فى وجدانه، مضيفة أن ذلك ينبع من الوفاء ‏والإخلاص للآباء الذين يضعون مصر فى قلوبهم رغم الغربة وصعوباتها، إلا أنهم دائما ما يحرصون على إعلاء اسم مصر عاليا ‏فى السماء.‏

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