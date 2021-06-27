لطلاب الثانوية العامة.. 6 طرق للتغلب على القلق قبل الامتحان

كتب - محمود جلال

مع بدء موسم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، يزاد التوتر، وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على جودة حياة أى طالب، فى التقرير التالى نتحدث عن طرق طبيعية لتقليل القلق، وفقا لما نشر من موقع healthline أبرزها ممارسةة الرياضة والحصول على قسط كافى من النوم بجانب تجنب الافراط فى تناول مشروبات الكافيين.

6 طرق للتخلص من القلق لطلاب الثانوية العامة



1. ابق نشيطا

التمارين المنتظمة مفيد لصحتك الجسدية والعاطفية، حيث تعمل التمارين الرياضية المنتظمة بالإضافة إلى الأدوية على تخفيف القلق لدى بعض الأشخاص.

2. ضع خطة: التخطيط جيد دائما، وأفضل طريقة لفهم الموضوعات الدراسية تكون من خلال الرسوم البيانية والصور، حيث يساعدك ذلك على فهم الموضوع بسهولة.