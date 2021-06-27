لطلاب الثانوية العامة.. 6 طرق للتغلب على القلق قبل الامتحان

مع بدء موسم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، يزاد التوتر، وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على جودة حياة أى طالب، فى التقرير التالى نتحدث عن طرق طبيعية لتقليل القلق، وفقا لما نشر من موقع healthline أبرزها ممارسةة الرياضة والحصول على قسط كافى من النوم بجانب تجنب الافراط فى تناول مشروبات الكافيين.
6 طرق للتخلص من القلق لطلاب الثانوية العامة
1. ابق نشيطا
التمارين المنتظمة مفيد لصحتك الجسدية والعاطفية، حيث تعمل التمارين الرياضية المنتظمة بالإضافة إلى الأدوية على تخفيف القلق لدى بعض الأشخاص.
2. ضع خطة:
التخطيط جيد دائما، وأفضل طريقة لفهم الموضوعات الدراسية تكون من خلال الرسوم البيانية والصور، حيث يساعدك ذلك على فهم الموضوع بسهولة.
3. التخلص من الكافيين
أظهرت الأبحاث أن الكافيين قد يسبب اضطرابات القلق أو يزيدها سوءًا، قد يسبب أيضًا نوبات هلع لدى الأشخاص المصابين باضطراب، في بعض الأشخاص ، قد يؤدي التخلص من الكافيين إلى تحسين أعراض القلق بشكل ملحوظ.
4. الحصول على قسط من النوم
الأرق عرض شائع للقلق، اجعل النوم أولوية من خلال: لا تنم إلا في الليل عندما تكون متعبًا، ولا تقرأ أو تشاهد التلفاز في السرير، تجنب استخدام هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر في السرير، وتجنب الكافيين والوجبات الكبيرة والنيكوتين.
5. التزم نظاما غذائيا صحيا
قد يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف أو المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة المصنعة مثل المنكهات الاصطناعية والملونات الاصطناعية والمواد الحافظة إلى تغيرات مزاجية لدى بعض الأشخاص، قد يؤثر النظام الغذائي الغني بالسكر أيضا على الحالة المزاجية.
تمرن على التنفس العميق
6. تمرن على التنفس العميق
قد يؤدي التنفس السريع الناجم عن التوتر إلى سرعة دقات القلب أو الدوخة أو الدوار أو حتى نوبات هلع، يمكن أن تساعدك تمارين التنفس العميق على تجتوز مثل هذه الأزمات.
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