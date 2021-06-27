كل ما تريد معرفته عن الحموضة.. هل يقلل النظام الغذائى الأعراض؟

كتب - محمود جلال

هناك العديد من العوامل التي تسبب الحموضة والتى تعرف أيضًا باسم ارتداد الحمض، أحدها يحدث لضعف أو تلف العضلة العاصرة المريئية السفلية،وهنا نتعرف على مسببات وأعراض الحموضة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أشياء يجب معرفتها عن الحموضة

كيف يساعد النظام الغذائي في تقليل الأعراض؟

يمكن لخطة العلاج الغذائي أن تساعد في تقليل الأعراض وعدم الراحة المرتبطة بارتجاع المريء عن طريق التخلص من الأطعمة التي تؤدى إلى زيادة إفراز الحمض في المعدة مثل الفلفل والقهوة، والنعناع والشوكولاتة والكحول والقهوة والبصل والثوم والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية.



الحموضة

ما هي علامات الحموضة ؟

تعتبر الحموضة المعوية أو الشعور بالحرقان في المعدة أو الصدر بعد تناول وجبة كاملة أو بعض الأطعمة علامة شائعة على ارتداد الحمض، وتشمل الأخرى القيء أو القلس ، والسعال الجاف ، والتهاب الحلق ، والانتفاخ ، وصعوبة البلع ، وتورم في الحلق وأكثر من ذلك.



علامات ارتداد الحمض

ما هو مدى تقييد الدهون المطلوب لمقاومة الحموضة؟

سيتم نصحك باتباع نظام غذائي منخفض الدهون ، على الرغم من أنه ليس نظامًا غذائيًا خالٍ من الدهون تمامًا إذا كنت تستهلك الكثير من الدهون في وجبة واحدة ، فإن الطعام ينتقل ببطء من معدتك إلى الأمعاء ، مما يزيد من ارتداد الطعام.