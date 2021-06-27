رئيس اتحاد عمال مصر: العمال يحصدون ثمار ثورة 30 يونيو بفضل المشروعات التنموية

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قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، اليوم الأحد، إن العمال يحصدون الآن ثمار ثورة 30 يونيو بفضل المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة على مدار الـ8 سنوات الماضية.

وأضاف المراغي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو - أنه عندما شارك عمال مصر في هذه الثورة أدركوا بحسهم الوطني مسبقا بما يتحقق الآن من إنجازات عظيمة محليا وخارجيا حتى وصلت مصر لمكانة متميزة بين دول العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الذكرى الثامنة للثورة تأتي وقد أصبحت مصر تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المشروعات التنموية العملاقة دليل على نجاح الثورة في زمن قياسي، وأن ما تحقق يحتاج إلى سنوات طويلة من عمر الثورات المماثلة، لافتا إلى أن العمال الذين يمثلون القوى العظمى بالمجتمع حظوا بمكاسب كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تحرص القيادة السياسية على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لمحدودي الدخل.

واستعرض المراغي أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة لصالح العمال من بينها تحديث منظومة التشريعات العمالية، وإقرار مظلة للعمالة غير المنتظمة، وانخفاض معدل البطالة بسبب فتح مجالات للعمل بالمشروعات التنموية المتنوعة، وإقامة المدن الجديدة والمشروعات الصناعية والزراعية التي حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية والضرورية.

وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أن من أحدث القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح عمال مصر وسوف يستفيدون منها اعتبارا من أول يوليو 2021، حصولهم على زيادة في الأجور بمنحهم العلاوات الدورية إلى جانب 13% زيادة لأصحاب المعاشات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريا، مؤكدا أن عمال مصر يعيشون الآن عصرهم الذهبي وسيواصلون العمل والجهد في ظل القيادة الحكيمة الوطنية الواعية.