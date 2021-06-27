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تعين مستشارتين مديرا للنيابات الإدارية بسوهاج وطنطا

الأحد، 27 يونيو 2021 04:21 م
تعين مستشارتين مديرا للنيابات الإدارية بسوهاج وطنطا النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً اليوم الأحد، بتعيين كل من المستشارة نهى أحمد حامد مديرا لنيابة سوهاج، القسم الثاني، والمستشارة رشا سعيد سعد مديرا لنيابة طنطا، القسم الأول.

جدير بالذكر أن المستشارة نهى أحمد حامد، تعد أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة سوهاج، ويأتي تعين المستشارتين المذكورتين في منصب مدير نيابة، إعمالاً لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا ومراعاة لاعتبارات الكفاءة والجدارة.

تعيين مستشارة بالنيابة الإدارية (2)
تعيين مستشارة بالنيابة الإدارية (2)

 

تعيين مستشارة بالنيابة الإدارية
تعيين مستشارة بالنيابة الإدارية

 


النيابة الإدارية

تعين مستشارتين

محافظة سوهاج

مدينة طنطا

اخبار النيابة الغدارية

تعيين المرأة في القضاء

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