تعين مستشارتين مديرا للنيابات الإدارية بسوهاج وطنطا

كتب عبد الله محمود

أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً اليوم الأحد، بتعيين كل من المستشارة نهى أحمد حامد مديرا لنيابة سوهاج، القسم الثاني، والمستشارة رشا سعيد سعد مديرا لنيابة طنطا، القسم الأول.

جدير بالذكر أن المستشارة نهى أحمد حامد، تعد أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة سوهاج، ويأتي تعين المستشارتين المذكورتين في منصب مدير نيابة، إعمالاً لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا ومراعاة لاعتبارات الكفاءة والجدارة.



تعيين مستشارة بالنيابة الإدارية (2)