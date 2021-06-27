اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 11:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم بنى سويف: السبت القادم بداية تصحيح مواد الدبلومات الفنية

الأحد، 27 يونيو 2021 07:20 م
تعليم بنى سويف: السبت القادم بداية تصحيح مواد الدبلومات الفنية وكيل تعليم بنى سويف خلال جولة لمتابعة متطلبات مقدرى درجات الدبلومات الفنية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال تقريرها اليومي الذي ترفعه للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بشأن سير الامتحانات وغرفة عمليات الوزارة ، على أنها قامت اليوم الأحد بتفقد لجنة تقدير درجات الدبلومات الفنية بمدرسة الكهربائية.

 

وأضافت سهام يوسف فى بيان لمحافظة بنى سويف، أنه بدأ أمس السبت تصحيح المواد الثقافية بمدرسة الكهربائية، مؤكدة أنها تابعت الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين المصححين والتعامل السريع مع أية مشكلة من خلال غرفة العمليات بالمديرية.

 

وأشارت سهام يوسف، إلى أنه  سوف يتم بدأ تصحيح المواد الفنية التخصصية يوم السبت القادم، وأن منظومة العمل لا تدخر جهدا في سبيل تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ بنى سويف للخروج بعملية الامتحانات بالشكل المطلوب.

 

كما أكدت وكيل الوزارة، أنها قامت أيضا بزيارة ميدانية لعدد من استراحات مقدري الدرجات البالغ عددها 24 استراحة، حيث يتم توفير احتياجاتهم بشكل مستمر ، ويتم متابعة ذلك من خلال التواصل على مدار الساعة.

 

 

 

 


بنى سويف

تعليم بنى سويف

دبلومات فنيه

الدبلومات الفنيه

محافظه بنى سويف

محافظ بني سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة