القبض على المتهم بالتعدى على فتاة الجيزة بالضرب

كتب محمود عبد الراضي – سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب، وبالفحص تبين حضور (طالبة، مقيمة بدائرة القسم) لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وبصحبتها والدتها، وقررت أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام قائد إحدى السيارات بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.