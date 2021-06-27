الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى القمة الثلاثية بالعراق

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة بغداد الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.