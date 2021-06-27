الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى القمة الثلاثية بالعراق الأحد، 27 يونيو 2021 09:35 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة بغداد الثلاثية بين مصر والعراق والأردن. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى العراق مصر والعراق الاردن بغداد اخبار مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق والأردن الأحد، 27 يونيو 2021 04:33 م الرئيس السيسي يشارك باجتماع رباعى ببغداد يضم عاهل الأردن وبرهم صالح والكاظمى الأحد، 27 يونيو 2021 04:03 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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