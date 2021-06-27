اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى القمة الثلاثية بالعراق

الأحد، 27 يونيو 2021 09:35 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى القمة الثلاثية بالعراق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة بغداد الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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اخبار مصر

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