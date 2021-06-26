اليوم السابع
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أكرم القصاص
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7.7 مليار دولار خسائر قطاع الطيران الأفريقى فى 2020 بسبب "كورونا"

السبت، 26 يونيو 2021 02:53 م
7.7 مليار دولار خسائر قطاع الطيران الأفريقى فى 2020 بسبب "كورونا" طائرات _ صورة أرشيفية
داكار أ ش أ

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ذكر اتحاد النقل الجوى الدولى "إياتا" أن القيود التى فرضتها الحكومات فى سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) والتى أدت إلى انخفاض حركة المرور، تسببت فى خسائر بلغت 7.7 مليار دولار فى قطاع الطيران فى العام 2020 بإفريقيا.

وقال نائب الرئيس الإقليمى لـ"إياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط، كامل العوضى - خلال مؤتمر صحفى افتراضى حول كوفيد-19 والطيران المدنى نظمه المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا - إن نحو 7 ملايين موظف قد عانوا نتيجة لذلك، وأشهرت نحو 8 شركات طيران فى أفريقيا إفلاسها، مشيرا إلى أنه يتعين الانتظار حتى عام 2023 أو 2024 حتى يتحسن الوضع فى قطاع الطيران ، والعودة إلى أرقام عام 2019.

ومن جانبها ، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أن عدد الإصابات فى أفريقيا آخذ فى الارتفاع وأن الموجة الثالثة تتسارع وتنتشر بشكل أسرع وتضرب أكثر.

وأشارت إلى أن ما يزيد قليلاً على 1% من سكان أفريقيا قد تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 بشكل كامل، مضيفة أن الأمر يتطلب 700 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 لتطعيم 30% من السكان الأفارقة تطعيماً كاملاً بحلول نهاية عام 2021.

 


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قطاع الطيران الأفريقى

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