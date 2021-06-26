اليوم السابع
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السبت، 26 يونيو 2021 04:46 م
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2000 نوع من نباتات الزينة والفاكهة والعطرية والطبية بمشتل جامعة أزهر أسيوط

السبت، 26 يونيو 2021 03:46 م
2000 نوع من نباتات الزينة والفاكهة والعطرية والطبية بمشتل جامعة أزهر أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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يعتبر مشتل كلية الزراعة بجامعة الأزهر فرع أسيوط  من أكبر المشاتل الحكومية  والمخصص لعرض وبيع  نباتات ومنتجات مركز البحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط.

ويوجد أكثر من 2000 نوع من النباتات بأنواعها، من شتلات وأشجار، وفاكهة وأشجار خشبية وزينة، ونباتات الزينة ونباتات طبية وعطرية ونباتات ظل وزهور وشتلات وأسماك وعصافير زينة وغيرها من النباتات، والنباتات النادرة مثل أشجار الست المستحية واللافندر ، والكنا ، والروزمارى والصبار بأنواعه والورد البلدى والياسمين، وسرو الليمون وهو يأخذ اللون الأصفر لليمون ورائحته الجميلة، والجازونيا، والشارانيا، والجازانيا، والعطر البلدى، والياسمين البلدي ومن الفاكهة يوجد أكثر من 50 نوع مختلف ،وهى متوافرة بكل أنواعها وبأسعار رمزية للمواطنين.

1- مشتل كلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط
1- مشتل كلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط

 

2- مجموعة من انواع الصبار
  مجموعة من انواع الصبار

 

4- التمر حنة المبهجة
  التمر حنة المبهجة

 

6-نموذج لكيفية زراعة النباتات فوق الاسطح
 نموذج لكيفية زراعة النباتات فوق الاسطح

 

7- جمال الزهور والنباتات داخل مشتل الأزهر
  جمال الزهور والنباتات داخل مشتل الأزهر

 

8- نبات الكانا الأصفر والأحمر
  نبات الكانا الأصفر والأحمر

 

9- نباتات عطرية وطبية داخل المشتل بأسيوط
  نباتات عطرية وطبية داخل المشتل بأسيوط

 

10- نباتات الزينة بمشتل جامعة الأزهر
  نباتات الزينة بمشتل جامعة الأزهر

 

11- نباتات عطرية بمشتل اسيوط
  نباتات عطرية بمشتل اسيوط

 

12- انواع مختلفة من نبات الصبار بالمشتل
  انواع مختلفة من نبات الصبار بالمشتل

 

13- اقبال كبير على المشتل
 اقبال كبير على المشتل

 

14- نباتات التفلة المبركشة
  نباتات التفلة المبركشة

 

15- قسم الصبارات بمشتل ازهر اسيوط
  قسم الصبارات بمشتل ازهر اسيوط

 

16 - مشتل جامعة ازهر اسيوط
  مشتل جامعة ازهر اسيوط

 

17- النباتات العطرية ذات الرائحة النفاذة
  النباتات العطرية ذات الرائحة النفاذة

 

18- نباتات الشرانيا والورود المختلفة بأسيوط
  نباتات الشرانيا والورود المختلفة بأسيوط

 

19- نبات السالبيا أحد ازهار الزينة
  نبات السالبيا أحد ازهار الزينة

 

20- جمال الطبيعة فى ورود اشجار الزينة
  جمال الطبيعة فى ورود اشجار الزينة

 

21- سبحان الخلاق فى جمال خلقه
 سبحان الخلاق فى جمال خلقه

 

22- مشتل جامعة ازهر اسيوط يضم 2000 نبات
  مشتل جامعة ازهر اسيوط يضم 2000 نبات

 

23- الورد البلدى بأنواعه
  الورد البلدى بأنواعه

 

24- الصبار البلدى
  الصبار البلدى

 

25- جمال الطبيعة يجمعها مشتل جامعة الأزهر
  جمال الطبيعة يجمعها مشتل جامعة الأزهر

 

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مشتل جامعة أزهر أسيوط

نباتات الزينة

نباتات الفاكهة

النباتات العطرية والطبية

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