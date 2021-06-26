وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية يشاركان فى مباراة كرة قدم.. لايف

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، حيث شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العتلى والبحث العلمى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمباراة كرة القدم بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ورؤوساء الجامعة السابقون.

وأقيم على هامش الافتتاح، مهرجان رياضى نظمه طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة، وشارك فى تنظيمه الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات، كما شارك الوزير فى الأنشطة الرياضية بالمهرجان الرياضى فى العاب البلياردو وتنس الطاولة ومباراة لكرة القدم بمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة بنها.

وفى ختام المهرجان سلم الدكتور ناصر الجيزاوى مجموعة من الدروع لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق، ودرع لوزير الشباب والرياضة تسلمه عنه مساعد الوزير، حضر الافتتاح لفيف من قيادات جامعة بنها وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، ملاعب جامعة بنها، فى حضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ورؤساء جامعة بنها السابقون بينهم الدكتور السيد القاضى، والدكتور على شمس الدين، والدكتور جمال السعيد، والكابتن أحمد شوبير، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها.

واحتفل الحضور بافتتاح الملاعب خلال المهرجان الذى أقيم على هامش الافتتاح وتخلله عروضا رياضية على الملاعب الجديدة، واختتمت بمباراة كرة قدم يشارك فيها وزير التعليم.

وكان الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، قد تفقدوا جميع الملاعب الجديدة الأسبوع الماضى للوقوف على جودتها وجاهزيتها قبل افتتاحها.

يذكر أن ملاعب جامعة بنها التى تم قص شريط افتتاحها تضم ملعب كرة قدم كبير وملاعب كرة قدم خماسية نجيل صناعى، وملعب ثلاثى لكرة اليد والسلة والطائرة، ومضمار للجرى ومنافسات العاب القوى.