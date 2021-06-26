وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى 2023

كتبت نورا فخرى

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023، من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، بما يمكن من تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيًا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لتفقد شركة ميدور، بحضور محافظ الإسكندوية محمد الشريف، وعادل عز الرجال رئيس هيئة البترول.

وأضاف الملا، أن مشروع تطوير معمل تكرير ميدور يساعد على انتاج 40 في المائة من السوق من البنزين والسولار وإنتاج أجود المنتجات البترولية من البنزين والسولار وفق العايير العالمية، وعلى المستوى العالمي ويتواكب ومع السيارات الحديثة، مشيرا إلى أن المنتج بالجودة العالمية يكون قابل للتصدير، حيث كان يوجد فائض لكنه غير قابل للتصدير من قبل لعدم جودته.

وأشار الملا إلى توجيهات الرئيس السيسي، بتطوير المنتجات البترولية وقطاع الطاقة كقطاع قائد للتنمية.

وأوضح الوزير أنه منذ 2015 لم يحدث آى أزمات أو طوابير فى منتجات البترول البنزين والسولار بل سيكون هناك تلبية من المجمعات البترولية للطلب والاستهلاك المحلي وهناك توسعات في معامل ومجمعات آخرى للبترول، بالإضافة لميدور منها أسيوط لتلبية طلبات أهالى الصعيد من المنتجات البترولية البنزين والسولار وتطوير معامل ومصافي التكرير في مصر وبحلول عام 2023 سيتم الإنتاح محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتحدث وزير البترول عن دعم المحروقات وتنظيم الأسعار، والذى أدى إلى تخفيض مستوى الاستهلاك وزيادة الوعي لدى المواطنين مما أدى إلى زيادة الموارد لتحسين البنية التحتية للقطاع، وخاصة تطوير مصافي ومعامل التكرير وتحسين جودة المنتح للمواطنين.

وأكد الوزير على أهمية تطوير عمل ميدور الذى يساعد على سد الفجوة ليحقق 40 في المائة من الاستهلاك المحلي وأهم المنتجات البترولية من البنزين والسولار ووقود النفاثات، مشددا على سد احتياجات السوق المصري من البنزين والسولار.

وأشار الوزير إلى أنه تم الوصول إلى إنتاج 2.5 مليون طن سولار بشركة ميدور رغم جائحة كورونا، مشيدا بالكفاءات المصرية من مهندسين وفنيين بشركة ميدور الكوادر المشاركة في مشروع التطوير وهي أحد الأزرع الفنيه المهمة.

واستعرض جمال القرعيش، رئيس مجلس ادارة شركة ميدور، مشروع التطوير وتاريخ وحجم انتاج الشركة، مؤكدا أن الشركة تعمل بأحدث تكنولوجيا في العالم، حيث يتم تكرير 100 ألف برميل يوميا، وأن هناك 8 وحدات انتاجية ووحدة تكسير هيدروجيني هي الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية. وأكد أنه يتم تطبيق أعلى معايير الحماية البيئة وأن المعمل صديق للبيئة، وأنه رغم جائحة كورنا والتي أثرت على معامل تكرير البترول في العالم وهناك معامل في أوروبا أغلقت مع توقف التسويق لتوقف الطيران والنقل البحري بسبب كورونا، إلا أن الشركة استمر انتاجها، وتم انتاج مليون ونصف مليون برميل في 2020 وتم تعظيم العائد من السولار والبنزين. واستعرض رئيس الشركة، مشروع التوسعات الجديدة بمعمل التكرير بميدور مع تطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية بيئيا وصحيا. وأكد أن تكلفة المشروع 2.4 مليار دولار، وانفق على المشروع حتى الآن 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى زيادة الإنتاج بعد التوسعات، حيث وصل الانتاج 1.6 مليون طن بنزين و 3.4 مليون طن من السولار، كما تم انجاز 71 في المائة من مشروع التوسعات حتى الآن. بدوره قال المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة، إن قطاع الطاقة أحد تحديات الأمن القومي المصري ومن هنا تأتي أهمية نطويره وتلبية احتياجات السوق المحلي . وأشاد عوض الله بالإنجازات التي تحققت في قطاع البترول والاكتشافات الكبرى واهتمام وتوجيهات القيادة السياسية لأهمية تطوير القطاع والبحث والتنقيب عن الاكتشافات الجديدة. ويضم الوفد الذي يزور الشركة برئاسة حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، كل من النائبان رشا رمضان والنائب محمد الجبلاوي وكيلي اللجنة والنواب عمرو قطامي وايه فوزي فتى ورشا حسني ودودو العمدة وحمدي سليمان ومروة رفعت بيومي و نشوى رائف وعفاف وهبى وعبد الناصر عطية و حسام صديق مستشار اللجنة.