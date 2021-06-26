خطوات أداء امتحان الثانوية العامة بشكل صحيح من لحظة دخول اللجنة × 20 معلومة

كتب محمود طه حسين

21 يونيو الجارى، ويمكن للطلاب التعرف على الخطوات المطلوبة فى الـ 20 معلومة التالي: يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى، لطلاب الثانوية العامة خطوات أداء الامتحانات النهائية بشكل صحيح خاصة بعد تدريب الطلاب فى الامتحان التجريبى الذى انطلق يوميونيو الجارى، ويمكن للطلاب التعرف على الخطوات المطلوبة فى الـمعلومة التالي:

ـ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد.

ـ التوجه إلى لجنة الامتحان وبصحبة الطالب " الكتاب المدرسى + التابلت+ رقم الجلوس+ القلم الجاف الأزرق".

ـ عدم اصطحاب التليفون المحمول لأنه يعرض الطالب لإلغاء الامتحان حتى ولو لم يستخدم فى الغش وإن كان مغلقا.

ـ سيخضع الطالب للتفتيش من قبل أفراد الأمن الإدارى داخل للجنة يجب التعاون وعدم التذمر أو افتعال أى مشكلات.

ـ اصطحاب المطهر والكمامة وزجاجة مياه.

ـ توجه إلى مقعد داخل اللجنة بهدوء وعدم مخالطة مجموعات طلابية داخل فناء المدرسة.

ـ سوف يقوم الملاحظ بتسليم الطالب " كراسة أسئلة + ورقة بابل شيت".

ـ يبدأ الطالب بكتابة بياناته على كراسة الأسئلة + البابل شيت".

ـ بيانات البابل شيت هى" اسم الطالب رباعيا + رقم الجلوس + اللجنة + الإدارة + المديرية.

ـ يجب أن ينتبه الطالب بأن الأسئلة جميعها اختيار من متعدد.

ـ يجب على الطالب قرأه التعليمات سيجدها فى كراسة الأسئلة + البابل شيت.

ـ كراسة الأسئلة بها الأسئلة + بدائل الإجابات أسفل كل سؤال للطالب حرية الإجابة فى كراسة الأسئلة بشكل استرشادي أو الإجابة فى البابل شيت مباشرة.

ـ الإجابة فى البابل شيت الزامية هى من يتم تصحيحها، أما الإجابة فى كراسة الأسئلة لن يعتد بها.

ـ استخدم القلم الجاف الأزرق فقط فى الكتابة ولا تستخدم مزيل كتابة، وعند اختيار الإجابة الصحيحة قم بتظليل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال.

- عند اجابة الطالب بشكل خاطئ ثم قام بالشطب يجب تظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها، وإذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خاطئة.

- ممنوع الكشط فى ورقة الإجابة، ويجب الحرص على تظليل الإجابة فى نطاق الدائرة المخصصة للإجابة، وفى حالة استلام الطالب ورقة أسئلة ناقصة أو مطبوعة بشكل تالف يجب أن يطلب ورقة جديدة من الملاحظ.

- تأكد من تطابق ورقة من رقم السؤال فى ورقة الأسئلة مع رقم السؤال فى ورقة البابل شيت.

ـ يجب على الطالب أن يوقع فى ظهر ورقة البوكليت + 2 ملاحظين.

ـ لاحظ أن رصد الإجابات على التابلت ستكون اختيارية والأولوية فى الإجابة للبابل شيت.

ـ بعد انتهاء الإجابة يجب الحرص على تسليم الملاحظ كراسة الأسئلة + البابل شيت وليس ورقة البابل شيت فقط.