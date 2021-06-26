حبس عاطل متهم بتحويل منزله إلى وكر للإتجار في المخدرات ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة جنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما تبين تورطه في الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، واتخاذه منزله بمنطقة بولاق مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وعرضها على المعمل الكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.