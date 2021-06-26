اليوم السابع
Ads
السبت، 26 يونيو 2021 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بتحويل منزله إلى وكر للإتجار في المخدرات ببولاق الدكرور

السبت، 26 يونيو 2021 01:12 م
حبس عاطل متهم بتحويل منزله إلى وكر للإتجار في المخدرات ببولاق الدكرور حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة جنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما تبين تورطه في الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، واتخاذه منزله بمنطقة بولاق مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وعرضها على المعمل الكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

حشيش

هيروين

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث

بولاق الدكرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة