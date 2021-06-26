جمارك الصادرات الجوية تضبط محاولة تهريب شعب مرجانية وكائنات بحرية نادرة

كتب أحمد يعقوب - محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالساحة المبردة بقرية البضائع برئاسة محمد حافظ مدير الجمرك من ضبط محاولة تهرب جمركى لعدد من الشعب المرجانية والكائنات البحرية النادرة بالمخالفة لاتفاقية سايتس CITES لحماية الكائنات المهددة بالانقراض وقانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء قيام وردية أخر الليل بالساحة المبردة بقرية البضائع بإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة أشتبه سليمان كمال فى مشمول البيان الجمركى رقم 35367 لسنة 2021 باسم شركة أ. ف. ج.ل مصدر على رحلة ميدل ايست المتجهة إلى لبنان وهو طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 10 طرود أسماك زينة.

وبالعرض على محمد حافظ مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة برئاسة عصام عطية مدير الحركة وسليمان كمال رئيس الوردية وأيمن حسن رئيس قسم الحركة وإسلام قاسم مأمور التعريفة فتبين وجود 9 طرود مطابقة للمستندات المقدمة والطرد العاشر يحتوى على 20 قطعة من الشعاب المرجانية وشقائق النعمان وعدد 12 نجمة بحرية بالإضافة إلى مجموعة من أسماك الزينة.

وتم العرض على لجنة مشتركة من الثروة السمكية واللجنة العلمية لشئون الحياة البحرية ومكتب الحياة البرية فأكدت اللجنة أن هذه الأصناف من الكائنات البحرية النادرة الممنوع تصديرها ومخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وأوصت اللجنة بتسليم الطرد إلى محميات البحر الاحمر ومعهد علوم البحار بالغردقة.

قرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021 وذلك بعد العرض على هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.