القانون يسمح للنيابة بوقف تعامل المتهربين جمركيا مع مصلحة الجمارك بضوابط

كتب أمين صالح

سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهرب الجمركى عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائى فى الدعوة المقامة، وذلك بناء على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وبناءً على طلب كتابى من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير.

ونصت المادة رقم 80 من قانون الجمارك على أنه للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال، بناءً على طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير، الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى .

كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوي الجنـائية بالتصـالح .