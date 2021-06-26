بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ .. لايف وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة " اليوم السابع " بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الوادى المتصدع والحمى القلاعية والتسمم الدموى ، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بحضور الدكتور أيمن عبد اللاه ، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ، والدكتور حاتم عبد الفتاح الشافعى ، مدير الإدارة البيطرية ، والدكتور عبدالحميد فكرى ، رئيس قسم الوقاية ، والدكتورة سحر أبو النجا ، مفتش وحدة الحمراء ، ووليد السعيد شاهين ، رئيس قسم التفتيش .

قال الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتسمم الدموى بدأت اليوم السبت، بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف عبد اللاه، أنه سيتم تحصين 215 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبداللاه، إنه عد الفرق المنتشرة فى مدن وقرى المحافظة 105 لجنة ، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم ، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك فى دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومى .



احد المشاركين في الحملة



الدكتور ايمن عبدالاه مدير عام الطب البيطري