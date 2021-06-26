ارتفاع نسبة المهاجرين غير الشرعيين إلى 911% على الحدود الأمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

شهد وكلاء حرس الحدود الأمريكيين فى قطاع ديل ريو ارتفاع فى نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين تم العثور عليهم مختبئين فى القطارات فى محطة يوفالدى بالقطاع وصل إلى 911% مقارنة بالوقت نفسه من العام المالى الماضى وهى أحدث علامة على زيادة كبيرة فى الهجرة غير الشرعية على الحدود، وفقا لفوكس نيوز.

فى بيان صحفى، قالت الجمارك وحماية الحدود أنه فى السنة المالية 2020، ألقى وكلاء قطاع ديل ريو القبض على 372 مهاجرا غير شرعى، وخلال السنة المالية الحالية، مع بقاء ثلاثة أشهر على الانتهاء، واجه الوكلاء 3390.

وقال أوستن سكيرو، رئيس دورية قطاع ديل ريو، فى بيان: "لا تزال محطة أوفالدى تشهد زيادة مقلقة فى عدد المهاجرين الذين يتم مواجهتهم أثناء عمليات فحص القطارات"، وأشار أيضًا إلى الخطر المتزايد بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف فى الجنوب.

وقال "تم العثور عليهم مختبئين فى العديد من مناطق التخزين الخطرة لتجنب اكتشافهم وتعريض حياتهم للخطر ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، يمكن أن تصبح طريقة النقل هذه مميتة".

ذكرت قناة Fox News سابقًا عن عدد من الحالات التى تم فيها العثور على مهاجرين فى شاحنات U-Haul معبأة، غالبًا بدرجة حرارة تزيد عن 100 درجة.

وزارت نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الجمعة الحدود لأول مرة منذ تكليفها بمعالجة الأسباب الجذرية لتزايد أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية، ومع ذلك، فقد تعرضت لانتقادات من الجمهوريين وغيرهم ممن اتهموها بتجنب المناطق الأكثر تضررًا من الحدود للحصول على مكان أكثر ملاءمة من الناحية السياسية.