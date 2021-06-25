جاء ذلك خلال استقباله اليوم القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور جيوسيبي فرانكوني، حيث سلمه رسالة خطية إلى البابا فرنسيس، يشكره فيها على دعوته للقاء رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية في الفاتيكان.



وتضمنت الرسالة عرضًا للواقع اللبناني الراهن ورؤيته إلى دور لبنان واللبنانيين في محيطهم والعالم.



وأكد المونسنيور فرانكوني أن البابا فرنسيس يولي اهتمامًا خاصًا بلبنان، وأن اللقاء المرتقب في الأول من يوليو المقبل سيكون فرصة للتأكيد على موقف الكرسي الرسولي حيال لبنان واللبنانيين.