الحج والعمرة السعودية: مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر.

وأشارت الوزارة بحسب صحيفة " سبق" إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.

يذكرأن ، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، اليوم الجمعة، أسماء المرشحين رسميًا من المواطنين والمقيمين بالمملكة لتأدية مناسك الحج لهذا العام والمقدرة أعدادهم بـ 60 ألف حاج، نظرًا لاستمرار جائحة فايروس كورونا للعام الثاني على التوالي. وفق عكاظ.

ومع اقتراب موسم الحج ، كشفت وزارة الحج والعمرة عن جوانب خطة نقل الحجاج في المشاعر الدينية، في السياق نفسه أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام .

وقد أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الحج والعمرة، أن عدد المسجلين في المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل بلغ 558270 حاجًا منذ بدء التسجيل في الثالث من شهر ذى القعدة وحتى عند إغلاقه مساء أمس.

وأوضحت الوزارة أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜ فيما بلغت نسبة الإناث 41% في حين جاءت نسب المسجلين قياسًا على الفئات العمرية على النحو التالي: أقل من 20 عامًا 3% ومن 21 إلى 30 عامًا 26%؜ ومن 31 إلى 40 عاماً 38% ومن 41 إلى 50 عامًا 20% ومن 51 إلى 60 عاما 11%؜ وأكبر من 60 عاماً 2%؜.

وعلى صعيد متصل، كان الدكتور هانى جوخدار نائب وزير الصحة السعودى، قد كشف اليوم، عن آخر مستجدات فيروس كورونا بإقليم شرق المتوسط، موضحًا أن مرضى الأمراض المزمنة والحوامل لا يمكنهم الحج هذا العام، لأنهم أكثرعرضة للإصابة بكورونا خلال موسم الحج.