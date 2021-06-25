اليوم السابع
Ads
السبت، 26 يونيو 2021 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

استدعاء صاحب عقار الإسكندرية المنهار للنيابة

الجمعة، 25 يونيو 2021 08:51 م
استدعاء صاحب عقار الإسكندرية المنهار للنيابة عقار الإسكندرية المنهار
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية استدعاء صاحب عقار العطارين المنهار بالإسكندرية وسؤال سكان العقار وشهود عيان الواقعة وتحريات المباحث فى الحادث.

 

وكان قد انتقل فريق نيابة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى موقع انهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق مأهول بالسكان.

 

وطالبت نيابة العطارين بالإسكندرية، ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة، للوقوف عن أسباب الانهيار.

 

وأكد أحد شهود العيان، أن العقار النهار في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وأن الأهالي قاموا بإنقاذ قاطني العقار، مشيرا إلى وجود ضحية لسيدة مسنة قعيدة تدعي عايدة تبلغ من العمر 74 سنة.

 

وتواصل الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار بمنطقة العطارين وسط البلد، مكون من ارضي و5 طوابق مأهول بالسكان.

 

وكشف مصدر من داخل حي وسط الإسكندرية، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 72 لسنة 2018.

 

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

 

توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان واسعاف المصابين، والبحث عن الضحايا إن وجد، بعد الأنباء عن وجود عدد من قاطني العقار تحت الانقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

انهيار عقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة