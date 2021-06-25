استدعاء صاحب عقار الإسكندرية المنهار للنيابة

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية استدعاء صاحب عقار العطارين المنهار بالإسكندرية وسؤال سكان العقار وشهود عيان الواقعة وتحريات المباحث فى الحادث.

وكان قد انتقل فريق نيابة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى موقع انهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق مأهول بالسكان.

وطالبت نيابة العطارين بالإسكندرية، ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة، للوقوف عن أسباب الانهيار.

وأكد أحد شهود العيان، أن العقار النهار في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وأن الأهالي قاموا بإنقاذ قاطني العقار، مشيرا إلى وجود ضحية لسيدة مسنة قعيدة تدعي عايدة تبلغ من العمر 74 سنة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار بمنطقة العطارين وسط البلد، مكون من ارضي و5 طوابق مأهول بالسكان.

وكشف مصدر من داخل حي وسط الإسكندرية، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 72 لسنة 2018.

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان واسعاف المصابين، والبحث عن الضحايا إن وجد، بعد الأنباء عن وجود عدد من قاطني العقار تحت الانقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.