اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أ ش أ: هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى لم تتبن توصيات باستئناف التفاوض حول سد النهضة

الجمعة، 25 يونيو 2021 05:25 م
أ ش أ: هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى لم تتبن توصيات باستئناف التفاوض حول سد النهضة سد النهضة
أ ش أ

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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن إجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي - الذي عُقد بالأمس 24 يونيو الجاري عبر الفيديو كونفرانس - لم يناقش، ضمن أعماله، تفاصيل موضوع ملف سد النهضة وإنما اقتصر الأمر فقط على إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فيليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حول ما آلت اليه مفاوضات سد النهضة.

كما أفادت مصادر لـ"أ ش أ" بأن السودان قد قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع في الوقت الذي اقتربت فيه إثيوبيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة.

هذا، فيما جاءت مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صامتة، حيث لم يقدم أية مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة.

كذلك، وفقاً للمصادر، فإن الاجتماع لم يتبن أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الأفريقي.

 


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