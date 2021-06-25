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أسرع طريقة لإنقاص الوزن بدون دكتور.. تجنب الكربوهيدرات وتناول الخضروات

الجمعة، 25 يونيو 2021 07:00 م
أسرع طريقة لإنقاص الوزن بدون دكتور.. تجنب الكربوهيدرات وتناول الخضروات إنقاص الوزن
كتبت مروة هريدى

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يواجه معظم الناس تحديات كبيرة أثناء إتباع ريجيم محدد لإنقاص الوزن الزائد، لعل أهم تلك التحديات الشعور بالجوع وعدم الرضا أو حتى الإحباط نتيجة عدم الوصول للوزن المناسب خلال فترة زمنية محددة، وفى الوقت ذاته قد لا يستطع بعض الناس الذهاب لأخصائى تغذية من أجل إنقاص الوزن ربما لضيق الوقت أو لعدم القدرة المادية على تحمل تلك التكاليف، لذلك بإمكانك تحقيق هدفك بإنقاص وزنك بإتباع مجموعة من الخطوات البسيطة دون الحاجة لدكتور.

1-

التقليل من الكربوهيدرات المكررة

يعد التقليل من الكربوهيدرات المكررة من أسهل الطرق الفعالة لفقدان الوزن، ويمكن القيام بذلك عن طريق استبدالها بالحبوب الكاملة، حيث تساعد فى تقليل الشعور بالجوع وبالتالى ينتهى بك الأمر بتناول سعرات حرارية أقل، أثناء اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات، سوف يستخدم جسمك الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

 

 

2

- تناول كل شيء ولكن باعتدال

يعد تناول كل شيء باعتدال أثناء خطة إنقاص الوزن أمر مهم للغاية حتى لا تحرم جسمك من الاحتياجات اللازمة له من فيتامينات ومعادن.

تناول الخضروات خاصة الورقية أفضل شىء أثناء الدايت لإنقاص وزنك بفعالية والبقاء بصحة جيدة، حيث أن الخضروات الخضراء مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية مثل البروكلي والقرنبيط والسبانخ.

من الممكن أيضًا تناول الدهون الصحية اللازمة لعمل الجسم بسلاسة، ويعتبر زيت الزيتون والأفوكادو من الخيارات الرائعة للدهون الصحية يمكن إدراجها في الريجيم الخاص بك، بينما يجب استخدام الدهون مثل زيت جوز الهند والزبدة باعتدال نظرًا لارتفاع نسبة الدهون المشبعة فيهما.

تناول كمية كافية من البروتين مهم للحفاظ على صحتك وكتلة العضلات أثناء رحلة إنقاص الوزن، والوقاية من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على وزن الجسم صحى، مثل اللحوم والأسماك والبيض.

 

3-

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعدك ممارسة الرياضة بإنتظام جنبًا إلى جنب مع تناول الطعام الصحي على إنقاص الوزن بشكل أسرع.


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