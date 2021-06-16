لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد أسهم شركة تنمية للاستثمار العقاري

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة تنمية للاستثمار العقارى - الشركة المنقسمة (شركة جديدة) والناشئة عن تقسيم شركة ‏الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" إلى شركتين قاسمة ومنقسمة برأس مال مرخص به 500 ‏مليون جنيه، ورأس مال مصدر بمبلغ 121.25 مليون جنيه موزعًا على عدد 121.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذلك طبقًا للمادة ‏رقم (6) والمادة رقم (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة، أن يتم تسكين الشركة بقطاع مقاولات وإنشاءات هندسية وهو ذات قطاع الشركة القاسمة لحين إجراء ‏المراجعة الدورية للمؤشرات وإعادة النظر في تسكين الشركة بقطاع العقارات، وأن الشركة بموافاة البورصة بهيكل المساهمين لكلا من الشركتين معتمدًا من شركة مصر ‏للمقاصة والإيداع و القيد المركزي - قبل بداية التداول على أسهم الشركتين بالبورصة المصرية.‏

كما قررت اللجنة، إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على لجنة العمليات (التداول) لتحديد ‏سعر الفتح والسوق الذي سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها ‏بالبورصة المصرية.‏

وفي نفس السياق، قررت لجنة العمليات أن يكون السعر المرجعي لسهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون (شركة قاسمة) يساوى سعر اقفال سهم الشركة قبل التقسيم البالغ 10.33 جنيه بتاريخ 13 يونيو، مضروباً في صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة في 31 ديسمبر عام 2019 منسوباً إلى إجمالي صافي حقوق المساهمين بالشركة قبل التقسيم في 31/12/2019 (81%) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 8.37 جني، وأن تكون القيمة المحددة لسعر إقفال سهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون (شركة قاسمة) 100 ألف جنيه.

ويكون السعر المرجعي لسهم شركة تنمية للاستثمار العقاري (شركة منقسمة) يساوي سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم البالغ 10.33 جنيه بتاريخ 13 يونيو مضروباً في صافي حقوق المساهمين بالشركة المنقسمة في 31/12/2019 منسوبًا إلى إجمالي صافي حقوق المساهمين بالشركة قبل التقسيم في 31/12/2019 (19%) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 1.96 جنيه، وتكون القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة تنمية للاستثمار العقاري (شركة منقسمة) 100 ألف جنيه.

كما تم رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 17 يونيو شريطة نشر تقريري الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.