لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب الاختياري لقيد أسهم النيل لحليج الأقطان

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطـب النهائي لقيد أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في ضوء إلتزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 264.96 مليون جينه موزع على عدد 52.99 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك طبقًا للمادة (55) من قواعد القيد، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتهما .

وأوضحت البورصة، أنه سيتم حذف بيانات شركة النيل لحليج الأقطان من على قاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 يونيو، والسماح بإدراج أسهم الشركة بنظام نقل الملكية (خارج المقصورة ) مع استمرار التعامل على أسهم الشركة بنظام الصفقات الخاصة (OPR) لاستكمال ‏شراء باقي أسهم صغار المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بذات سعر عرض الشراء وقدره 50 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بالشطب النهائي لأسهم الشركة من جداول البورصة المصرية.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أميرالد للاستثمار العقاري من 250 مليون جنيه إلى 275 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه موزعة على عدد 25 مليون سهم (بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31\12\2020، وأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو.

في نفس السياق قررت لجنة القيد، تخفيض رأس المال المرخص به لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر من 2 مليار جنيه إلى 500 مليون جنيه، قيد تعديل القيمة الاسمية لسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر ، من 2 جنيه للسهم إلى 10 جنيهات للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 200.953 مليون جنيه موزعًا على عدد 20.1 مليون سهم بدلاً من 100.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وضم الأسهم بواقع ( سهم مقابل كل 5 أسهم ) يكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 14 يونيو الجاري، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو.