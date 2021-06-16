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شعبة الأسماك تكشف تراجع البلطى لمستويات 24 جنيه للكيلو

الأربعاء، 16 يونيو 2021 06:00 ص
شعبة الأسماك تكشف تراجع البلطى لمستويات 24 جنيه للكيلو أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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كشفت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن سعر كيلو البلطي سجل تراجع محدود بقيمة تراوحت بين جنيه إلى جنيهين ليسجل الكيلو حوالي 24 جنيها في سوق الجملة.

في سوق العبور للجملة وتراوحت أسعار البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، سجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار المرجان "2"، بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

 وسجلت أسعار المكرونة السويسي 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

 


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