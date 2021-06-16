اليوم السابع
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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 16-6-2021

الأربعاء، 16 يونيو 2021 02:32 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 16-6-2021 دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدينار الكويتى استقراراه اليوم الأربعاء 16-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك المركزى عند سعر 51.77 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 49 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.
 
وسجلت أسعار النفط اليوم ،74.47 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.56دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم ارتفعت1%، وذلك نتيجة تراجع المخزونات النفطية وتعافي الطلب علي الوقود.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.77  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.00  جنيه للشراء.
 
52.11 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.00  جنيه للشراء.
 
52.11  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.81  جنيه للشراء.
 
52.14  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.96  جنيه للشراء.
 
52.24  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.31  جنيه للشراء.
 
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45  جنيه للشراء.
 
52.26  جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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