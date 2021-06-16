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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء فى مصر

الأربعاء، 16 يونيو 2021 01:59 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء فى مصر درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراراه اليوم الأربعاء الموافق 16-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعره في البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء.
 
وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.23 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.21 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

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