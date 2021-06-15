سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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