اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 يونيو 2021 12:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 03:02 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراراه اليوم الثلاثاء 15-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره في البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل  4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.23 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.21 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

أسعار الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة