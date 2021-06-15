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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فى مصر

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 11:53 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فى مصر ريال سعودى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل  4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين.
 
وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 18.87جنيها للشراء، و19.01جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 جنيها للشراء، و19جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06  جنيه للشراء.
 
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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