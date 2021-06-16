أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-6-2021

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في السوق المصري والعالمي، حيث يسجل سعر المعدن النفيس نفس متوسط أسعار أمس، إذ يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 800 جنيه للجرام.

ويسجل سعر الذهب عالمياً متوسط سعر 1858 دولار ويسجل في بعض اوقات التداول 1863 دولار، وهذ يجعل السعر في مصر دائم التغير بين 798 إلي 800 جنيه.

ويترقب سوق المعادن الثمينة عددا من الأحداث الهامة التي من المتوقع أن تؤثر فى مجريات التداول خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 ، أهمها إعلان الإنتاج الصناعى الصينى.

ومن المقرر الكشف عن مبيعات التجزئة الصينية وإعلان مؤشر أسعار المستهلكين البريطانى وتفاصيل مؤشر أسعار المستهلكين الكندى ومخزونات النفط الخام الأمريكى وقرار الفائدة والتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفى للاحتياطى الفيدرالى والناتج المحلى الإجمالى النيوزيلندى.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تغيرات عدة في سعر المعدن النفيس سواء في الأسواق العالمية أو السوق المصري، نتيجة البيانات الاقتصادية المرتقبة.