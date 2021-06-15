اليوم السابع
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وزيرة الصناعة: التنمية الاقتصادية أهم محاور "حياة كريمة" ليشعر المواطن بالتحسن

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 11:14 م
وزيرة الصناعة: التنمية الاقتصادية أهم محاور "حياة كريمة" ليشعر المواطن بالتحسن نيفن جامع وزيرة التجارة والصناعة
إبراهيم حسان

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة "حياة كريمة" ليست لرفع البنية التحتية فقط في القرى، ولكن بها عدة محاور، لتحسين حياة المواطن من كافة النواحي، متابعة: "إذا لم يتم توفير دخل لائق للمواطنين لن يشعروا بالتحسين الذي تم في القرى".
 
أضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التي سيتم العمل عليها في مبادرة "حياة كريمة"، وتم العمل على دراسات جدوى لمشروعات عديدة في القرى، ولكل قرية مميزات تناسبها مع هذه الدراسات، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات أجرى مسحا لـ1500 قرية قبل إجراء دراسات الجدوى لـ150 مشروعا سيتم تنفيذها في تلك القرى.
 
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إجراء دراسات لتنفيذ مشروعات صناعات معدنية وزراعية وغذائية وتربية ماشية واستزراع سمكى وأيضا صناعات بلاستيكية وحرف يدوية، داعية الشباب الراغبين في الاستفادة من مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى زيارة مقار الجهاز بالمحافظات للتعرف على دراسات الجدوى المتاحة.

نيفن جامع

وزيرة التجارة والصناعة

مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة

التنمية الاقتصادية

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