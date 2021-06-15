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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-6-2021

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 11:22 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-6-2021 اليورو
كتبت : سماح حمدى

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ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-6-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 18.87جنيها للشراء، و19.01جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 جنيها للشراء، و19جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.
 
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات فى السوق المصرفى، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارهم أمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.87 للشراء، 19.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.91 جنيه للشراء.
 
19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.87 جنيه للشراء.
 
19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.87 جنيه للشراء.
 
19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.89 جنيه للشراء.
 
19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.89 جنيه للشراء.
 
19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.01 جنيه للشراء.
 
19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.
 
19.04 جنيه للبيع.

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