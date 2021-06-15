اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 -6-2021 فى مصر

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 -6-2021 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر مستجدات أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 800 جنيه للجرام، في حين سجلت اونصة الذهب سعر 1865 دولار وقت صياغة التقرير.
 
الأسعار المسجلة للذهب عالميا تسجل 1865 دولارا للأونصة بعد هبوط من مستويات 1890 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب صعود الدولار الأمريكي، وتشير التوقعات إلي تغيرات في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة، وذلك مع انتظار الأسواق عددا من الأحداث الاقتصادية الهامة.
 

أسعار الذهب اليوم: 

عيار 18 سجل 686 جنيها.
 
عيار 21 سجل 800 جنيه.
 
عيار 24 سجل 915 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6400 جنيه.
 
أونصة الذهب 1865 دولار.
 
وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يونيو بشكل محدود، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع الفدرالي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 27.71 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1161 دولارا.

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