ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم .. وعيار 21 يسجل 800 جنيه

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو ارتفاعا محدودا، حيث بلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 800 جنيها للجرام، بعد تراجعه في تداولات أمس إلي مستويات 799 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 686 جنيها.

عيار 21 سجل 800 جنيه.

عيار 24 سجل 915 جنيها.

الجنيه الذهب 6400 جنيه.

أونصة الذهب 1865 دولار.

الأسعار المسجلة للذهب عالميا تسجل 1865 دولارا للأونصة بعد هبوط من مستويات 1890 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب صعود الدولار الأمريكي، وتشير التوقعات إلي تغيرات في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة، وذلك مع انتظار الأسواق عددا من الأحداث الاقتصادية الهامة.

وتنتظر أسواق المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء 15 يونيو إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الأسترالي ومتوسط الأجور ومعدل البطالة البريطانية وخطاب أندرو بايلي محافظ بنك انجلترا.

ومن المقرر أيضا إعلان مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والمؤشر التصنيعي لولاية نيويورك والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار منتجات الألبان في نيوزيلندا.

هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية المرتقبة ستؤدي إلى تغير أسعار الذهب خلال فترات التداول اليوم، وقد نشهد تغيرات في مؤشر حركة الذهب.