فوائد الصبار.. مثالى للتعامل مع البثور وحب الشباب

كتبت إيناس البنا

يُعرف الصبار بخصائصه العلاجية منذ العصور القديمة، وقد تم استخدامه لعلاج الجروح والحروق، وهو مصدر قوي للزنك ، وله تأثير شفاء للجروح والحروق، ولهذا تم استخدامه في علاج البثور وحب الشباب.

ووفقا لتقرير موقع "WebMD" الصبار هو أيضًا مرطب طبيعي قوي ويمنع فقدان الرطوبة، يساعد في الوظائف الطبيعية للبشرة من خلال تحسين قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

فوائد الصبار



في حالات حب الشباب، قد يعاني الجلد من جفاف سطحي، وهذا هو السبب في أن الصبار يساعد في علاج حب الشباب والبثور، عن طريق ترطيب البشرة وتخفيف الجفاف.

ويحتوي الصبار أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وهذا هو السبب في أن له أيضًا تأثير علاجي على حب الشباب والبثور، حيث يهدئ البشرة ويخفف الألم أيضًا، وينعم خلايا الجلد الميتة ويساعد في إزالتها ، ويترك البشرة أكثر نعومة وإشراقًا.

طرق استخدام الصبار للبثور وحب الشباب



هناك طرق عديدة لاستخدام عصير الصبار للتخلص من حب الشباب والبثور.

ضعيه مباشرة على وجهك



يمكن وضع جل أو عصير الصبار على الوجه ثم غسله بالماء العادي بعد 20 دقيقة، حيث يساعد على تنعيم البشرة وترطيبها، كما أنه يساعد في الوقاية من حب الشباب، ويمكن استخدامه على البشرة الدهنية والمرطبة أيضًا ، حيث لا يحتوي على أي زيت.

استخدميه مع اللبن الرائب



خذى ملعقة صغيرة من مسحوق قشر برتقال واللبن الرائب وملعقة كبيرة من جل الصبار، ويخلطان معا وتوضعان على الجلد ، ويتم غسل مكانهما بعد 30 دقيقة.

استخدمه للتخلص من البقع والعلامات



إذا كانت هناك بقع على الوجه، ضعي جل الصبار على البقع واتركيه طوال الليل، اغسلى الوجه في صباح اليوم التالي، إذا كان هناك احمرار على الجلد بسبب حب الشباب ، أو كانت الطفح الجلدي محمرًا ، ضعى جل الصبار يوميًا على الوجه ، واغسليه بالماء العادي بعد 20 دقيقة حيث يهدئ التهيج.

استخدميه مع عصير الليمون



اخلطي الصبار مع عصير الليمون في معجون وضعيه على الوجه، ويغسل بعد 10 دقائق.