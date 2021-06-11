5 أطعمة السر فى تحسين مزاجك.. أبرزها التوت والمكسرات

كتبت ميرفت رشاد

يوصف " السيروتونين " بأنه " هرمون السعادة"، وهناك بعض الأطعمة التي تحفز إنتاجه وتشجع الشعور بالسعادة والمتعة، فمزاجنا وطعامنا يشتركان في علاقة وثيقة للغاية بينهما.

ووفقا لما نشره موقع " The Indian Express" قالت إيشانكا واهي ، المسئولة عن الصحة بمؤسسة Eat Clean with Eshanka ، إن السيروتونين، الهرمون الذي يساعد على استقرار الحالة المزاجية والنوم والمشاعر، ويتم إنتاج 90 % منه في الأمعاء ثم ينتقل إلى الدماغ من خلال الناقلات العصبية، مما يؤدي إلى استقرار مزاجنا.





وأضافت، أن زيادة تناول الأطعمة التي تحفز إنتاج السيروتونين يمكن أن تساعد بشكل فعال في رفع مزاجنا، وإن مفتاح الجمع بين الحفاظ على الحالة المزاجية والتغذية الجيدة هو تناول ما يكفي من الأطعمة المناسبة التي تعزز مزاجك وتقييد الأطعمة التي تجعلك تشعر بالإحباط.

لذلك، هناك بعض المواد الغذائية التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي والتي ستساعدك بالتأكيد في تحسين مزاجك.

التوت

يرتبط تناول المزيد من الفاكهة بانخفاض معدلات الاكتئاب، فالنظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة يعالج الالتهابات المرتبطة بالاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى، ويحتوي التوت على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية التي تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي - وهو خلل في المركبات الضارة في جسمك، التوت غني بأنثوسيانين مكافحة الأمراض ، والتي تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

الشوكولاته الداكنة

يحسن تناول الشوكولاتة الداكنة مزاجك ويجعلك تشعر بالهدوء والسعادة، وتحفز الشوكولاتة الداكنة إنتاج الإندورفين، وهي المواد الكيميائية في دماغنا التي تخلق مشاعر السعادة والسرور، و تعمل الشوكولاتة الداكنة على زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتقليل الالتهاب وتعزيز صحة الدماغ، وكل ذلك يدعم تنظيم الحالة المزاجية.

سمك السلمون

السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تحسين مزاجنا، وتلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا حيويًا في تصنيع خلايا الجسم، ويجعل شعرنا وبشرتنا لامعة ويعزز المناعة، فالأشخاص الذين يأكلون الأسماك الغنية بأوميجا 3 يميلون إلى الشعور بزيادة الشعور بالرضا ويكونون عادة في مزاج أكثر سعادة.

المكسرات والبذور

تتكون المكسرات والبذور من التربتوفان، وهو حمض أميني مسئول عن إنتاج السيروتونين المعزز للمزاج، تعتبر بذور السمسم وعباد الشمس وكذلك اللوز والكاجو والفول السوداني والجوز مصادر رائعة، هم جزء كبير من النظام الغذائي الذي يدعم صحة الجسم والدماغ.

السبانخ

تحتوي السبانخ على المغنيسيوم الذي له تأثير إيجابي على مستويات السيروتونين ويعزز مزاجك، يميل الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم إلى الارتباط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

كما أن تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض أميني أساسي يعرف باسم التربتوفان يساعد الجسم على زيادة إنتاج السيروتونين ، يوجد التربتوفان بشكل خاص في الأطعمة التي تتكون من البروتين مثل البيض والدواجن وما إلى ذلك، فهذه المواد الغذائية أيضًا تعزز بشكل طبيعي إنتاج السيروتونين.