12.5 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

كتبت أسماء أمين

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية؛ على مدار الأيام الماضية بعدد من الأنشطة المتعلقة بمؤسسات البنك، وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة.

كانت من بين تلك الأنشطة لقاء الدكتورة هالة السعيد والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث التعاون بين مصر والمؤسسة، وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بالنشاط التنموى الملحوظ للمؤسسة، والمعدل الجيد الذى تم به تنفيذ برنامج تمويل المؤسسة لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشى جائحة فيروس كورونا، وقامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر فى إطار اتفاقيتى المرابحة الإطاريتين الموقعتين فى 6 سبتمبر 2018، كما أثنت "السعيد" على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذى تم توقيعه فى يناير 2021.

كما ناقش اللقاء دور المؤسسة فى دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات EDA ومشاركة مصر فى اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس) المرحلة الثانية، وكذلك المساهمة فى تنفيذ مشروع سلاسل القيمة فى قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

كما شهدت الدكتورة هالة السعيد منذ أيام إطلاق مشروع المرأة فى التجارة الدولية بمصر "She Trades Egypt" الذى ينفذه مركز التجارة الدولية، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامى للتنمية من خلال برنامج المعونة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس"، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية إلى جانب المؤسسات الشريكة والقطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة خلال حفل الإطلاق إلى قيمة محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغت حتى الآن حوالى 12.5 مليار دولار، موضحة أن أهداف برنامج She Trades Egypt تتسق وتتلاقى مع توجّه الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى الدور التنموى الذى تلعبه الشركات الصغيرة المملوكة لسيدات، أو التى تدار من قِبَل سيدات مخاطبات بهذا المشروع، فى دعم تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالأخص فيما يتعلق بالهدف الثامن "تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع"، والهدف التاسع "الصناعة والابتكار والبنية التحتية "، وكذا الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين".

كما ضمت فعاليات الأسبوع مشاركة الدكتورة هالة السعيد أمس فى ختام البرنامج الأول لتدريب المصدّرين بعنوان "الدخول للأسواق الأفريقية" وذلك بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهيئة تنمية الصادرات المصرية.

وخلال كلمتها أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببرنامج تدريب المصدرين لدخول الأسواق الأفريقية والذى يأتى تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والذى يستهدف بدوره تعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الأفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة فى هذا المجال، فى إطار خطة تشغيل تستهدف تعزيز كفاءة الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالتجارة، مع إقامة منصة افتراضية تهدف إلى إقامة شراكات وربط مؤسسات الدعم التجارى وصانعى السياسات وغيرهم من المشاركين فى مجال التجارة الدولية.

وأكدت "السعيد"، أن برنامج تدريب المصدرين للدخول للأسواق الأفريقية يتفق تمامًا مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يهدف إلى تطوير أداء الاقتصاد المصرى وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع كفاءته وتعزيز القطاعات القادرة على النفاذ للأسواق الخارجيه ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة.

يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هى كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية التى أنشئت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس فى جميع أنحاء العالم الإسلامي.