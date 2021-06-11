اليوم السابع
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وكيل أوقاف الشرقية يتابع مسجد القراموص بعد حريقه ويأمر بسرعة ترميمه

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:46 م
وكيل أوقاف الشرقية يتابع مسجد القراموص بعد حريقه ويأمر بسرعة ترميمه مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، المسجد الكبير بقرية القراموص التابع لإدارة أوقاف الرحمانية بأبو كبير، الذى تعرض لحريق فجر اليوم الجمعة، وكلف الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل المعاينات اللازمة لسرعة ترميم المسجد وإعادته إلى طبيعته حفاظا على قدسية بيوت الله.

وتلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بنشوب حريق بمسجد الجامع الكبير بقرية القراموص التابعة لمركز ابوكبير.

على الفور دفعت الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد عدلى، بعدد سيارات للسيطرة على الحريق، و التى تمكنت سيارتين إطفاء من إخماد النيران .

وتبين أن الحريق التهم محتويات المسجد من سجاد ومكتبة والشبابيك، وجارى انتداب المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق.

 

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