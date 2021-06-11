من ريحة سيدى عبدالرحيم القناوى.. صعيدى ونجليه يطربون القلوب بمدح آل البيت.. لايف

الشرقية- فتحية الديب

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مع مداح ونجليه يطربون القلوب بمدح رسولنا الكريم وآل البيت، وقال عادل عبد الرحيم محمود من مركز قوص محافظة قنا وشهرته عادل الصعيدي، إنه تعلق قلبه بحب آل البيت، وكان من مريدى سيدى" عبد الرحيم القنائى" وفى عام 1994 تعرف على أسرة من قرية كفر إبراهيم العايدى مركز بلبيس، محافظة الشرقية، وحضر معهم إلى الشرقية، ليمدح آل البيت بجوار ضريح جدهم الشيخ " أحمد أبو عطية أبو زغلل" من أولياء الله الصالحين، وينتمي بجذوره إلى رسولنا الكريم.