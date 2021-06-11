اليوم السابع
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من ريحة سيدى عبدالرحيم القناوى.. صعيدى ونجليه يطربون القلوب بمدح آل البيت.. لايف

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:52 م
من ريحة سيدى عبدالرحيم القناوى.. صعيدى ونجليه يطربون القلوب بمدح آل البيت.. لايف صعيدى ونجليه يطربون القلوب بمدح آل البيت
الشرقية- فتحية الديب

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مع مداح ونجليه يطربون القلوب بمدح رسولنا الكريم وآل البيت، وقال عادل عبد الرحيم محمود من مركز قوص محافظة قنا وشهرته عادل الصعيدي، إنه تعلق قلبه بحب آل البيت، وكان من مريدى سيدى" عبد الرحيم القنائى" وفى عام 1994 تعرف على أسرة من قرية كفر إبراهيم العايدى مركز بلبيس، محافظة الشرقية، وحضر معهم إلى الشرقية، ليمدح آل البيت بجوار ضريح جدهم الشيخ " أحمد أبو عطية أبو زغلل" من أولياء الله الصالحين، وينتمي بجذوره إلى  رسولنا الكريم.

وتابع عادل أنه تزوج من الشرقية ورزقه الله بطفلين " أحمد" و" محمد" يشتركا معه فى المدح، وقدم ونجليه بصوتهم الجميل قصائد من التراث الصعيدى فى مدح النبى وآل بيته.

 

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صعيدى ونجليه يطربوا القلوب بمدح آل البيت

 

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صعيدى ونجليه يطربوا القلوب بمدح آل البيت

 

 

 

 
 
 

مركز قوص محافظة قنا

عادل الصعيدى

الشرقية

قرية كفر ابراهيم العاديى

مركز بلبيس

مدح ال البيت

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