قطع المياه عن مدينة الغردقة بداية من اليوم بسبب كسر بخط الكريمات ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، عن حدوث كسر بخط مياه الكريمات بالكيلو 10 طريق غارب الزعفرانة قطر 1000مم، مؤكدة أنه بسبب الكسر سيتم توقف الضخ لمدينة الغردقة بداية من اليوم الجمعة .

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أهالى مدينة الغردقة بضرورة ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من اعمال الاصلاح .

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، مساء الإثنين الماضي عن حدوث كسر فى خط مياه الكريمات / الغردقة، وجارى إصلاح العطل من قبل إدارة الصيانة بالشركة.

وأكدت الشركة أنه جارى ضخ المياه اليوم لعدة مناطق برأس غارب وهى عمارات الكمين، عمارات الـ144، عمارات الـ 108، عمارات الـ96 ، الـ 60 وحدة، الـ 48 وحدة، الـ 50 وحدة، وحى الأمل، والكافتريات مع استمرار ضخ المياه اليوم لجميع المنطقه الجنوبية.

وناشدت الشركة أهالى المدينة بترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من إصلاح خط المياه وإعادة الضخ بصورة طبيعية مرة أخرى.



كسر خط المياه المغذي للغردقة (1)



كسر خط المياه المغذي للغردقة (2)