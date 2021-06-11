شاهد .. محمد صلاح فى رحلة بحرية وصيد بالجونة .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استمتع العالمى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الانجليزي، برحلة بحرية وصيد بالشواطئ القريبة من منطقة اقامته "الجونة" برفقة النجم أحمد حسن، عميد الكرة المصرية.

وأكد مصدر من الجونة أن النجم العالمى محمد صلاح منذ وصوله للجونه يجرى يوميا رحلة بحرية كانت من بينها رحلة لجزيرة بيوض الشهيرة القريبة من شواطئ منطقة الجونة الشهيرة.

ويقيم النجم العالمى محمد صلاح بأحد فيلات الجونة والتى لم يتم تحديد مكانها حيث أنه يخرج صباحا إلى التنزه من خلال لنش سياحى فى رحلات بحرية مختلفة منها سباحة وغوص وكذلك صيد.

وتشهد مدينة الغردقة بصفة مستمرة زيارات من مشاهير الساهرة المستديرة من بينهم النجم محمد صلاح، ونجم ريال مدريد راموس، ومحمد النني، وبنزيما.



محمد صلاح خلال رحلة صيد



محمد صلاح علي شواطئ الغردقة



محمد صلاح في رحلة بحرية بالجونة