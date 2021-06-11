اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد .. محمد صلاح فى رحلة بحرية وصيد بالجونة .. صور

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:11 م
شاهد .. محمد صلاح فى رحلة بحرية وصيد بالجونة .. صور محمد صلاح
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمتع العالمى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الانجليزي، برحلة بحرية وصيد بالشواطئ القريبة من منطقة اقامته "الجونة" برفقة النجم أحمد حسن، عميد الكرة المصرية.

وأكد مصدر من الجونة أن النجم العالمى محمد صلاح منذ وصوله للجونه يجرى يوميا رحلة بحرية كانت من بينها رحلة لجزيرة بيوض الشهيرة القريبة من شواطئ منطقة الجونة الشهيرة.

ويقيم النجم العالمى محمد صلاح بأحد فيلات الجونة والتى لم يتم تحديد مكانها حيث أنه يخرج صباحا إلى التنزه من خلال لنش سياحى فى رحلات بحرية مختلفة منها سباحة وغوص وكذلك صيد.

وتشهد مدينة الغردقة بصفة مستمرة زيارات من مشاهير الساهرة المستديرة من بينهم النجم محمد صلاح، ونجم ريال مدريد راموس، ومحمد النني، وبنزيما.

 

محمد صلاح خلال رحلة صيد
محمد صلاح خلال رحلة صيد

 

محمد صلاح علي شواطئ الغردقة
محمد صلاح علي شواطئ الغردقة

 

محمد صلاح في رحلة بحرية بالجونة
محمد صلاح في رحلة بحرية بالجونة

 

محمد صلاح
محمد صلاح

 

 

 


البحر الاحمر

الغردقة

النجم محمد صلاح

الجونة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة